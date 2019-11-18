الصحة: إطلاق مبادرة رئاسية للكشف عن أمراض الكى

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الصحة

فيروس سي

100 مليون صحة

مبادرة رئاسية

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الكشف وعلاج مرض الزهري وفيروس بي للسيدات الحوامل واللتين ستنطلقان العام القادم، موضحة أن جميع تلك المبادرات تنفذ تحت شعار "100 مليون صحة" وتهدف إلى الاطمئنان على صحة المصريين والتأكد من بناء جيل جديد من الأصحاء.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة.

وأكدت أن الوزارة عملت على مدار عام للخروج بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، موضحةً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للأطباء، والذي يأتي في ظل التحول والتغيير الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر وفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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