» كيم كاردشيان بعد وقف إعدام«ريد»: شكرًا للمسيح

18 نوفمبر 2019 - 09:12 م

شعرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بالتأثر حينما قررت المحكمة وقف تنفيذ حكم الإعدام على المتهم "رودني ريد"، الذي أدين بتهمة القتل قبل 21 عامًا.

وفي مقطع دعائي لبرنامج "Today "، سُئلت "كيم كارداشيان" حول رد فعل "ريد" حينما علم بوقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث كانت حاضرة في قاعة المحكمة حينما أعلن القرار، تقول: "لقد كان مُؤثرًا، لقد كان مؤثرًا للغاية.. شكرًا للمسيح."

وإن وقف تنفيذ الحكم يعني أنه سيُنظر إلى قضية "ريد"، الذي قضى 21 عامًا مسجونًا عقب ارتكابه جريمة القتل بحق الشابة "ستيسي ستايتس" عام 1996، التي عثر عليها مخنوقة.

وكان من المقرر إعدام "ريد" عبر منحه الحقنة القاتلة بتاريخ 20 نوفمبر العام القادم.

وفي الوقت نفسه، كشفت كيم مؤخرًا عن شعورها "بالفخر" للقاء "ريد"، وأعربت عن سعادتها لمقابلته وجهًا لوجه، فقد دافعت عنه لإطلاق سراحه من السجن بعد إصراره الشديد على امتلاكه أدلة تثبت براءته.

وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "اليوم ، تشرفت بلقاء رودني ريد شخصياً، وحظيت بامتياز الجلوس معه بعدما أصدرت محكمة تكساس العليا قرار وقف تنفيذ الحكم، وإعادة النظر في قضيته".

وتابعت: "لا يمكن للكلمات وصف الارتياح والأمل الذي اجتاح الغرفة في تلك اللحظة، تصاعد هذا الأمل على مدار الأسابيع القليلة الماضية بشان قضية رودني. لقد شهدنا اجتماع الديمقراطيين والجمهوريين، لقد رأينا نشطاء على مستوى القاعدة ومشرعين متماسكي الأيدي."

وختمت تغريدتها: "ممتنة للالتزام والشغف الذي أظهره كل من دعم القضية، ومجلس تكساس للعفو لتوصيتهم بإصدار حكم التأجيل لمدة 120 يومًا، وشكرًا للمحاكم لإصدار وقف تنفيذ الحكم".

الجدير بالذكر أن "كيم"، أم لأربعة أطفال، تدرس لتصبح محامية على أمل اجتياز امتحان نقابة المحامين بحلول عام 2022.