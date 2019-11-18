» بالفيديو.. تحرك عاجل بالسعودية بعد اختطاف شاب من الشارع

18 نوفمبر 2019 - 08:42 م

شرعت الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية، في فتح تحقيق، في اختطاف شاب بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثقته كاميرا مراقبة أحد المحال التجارية، شابين يطاردان آخر قبل أن يتمكنا منه، ثم نزل شخص ثالث من سيارة بيضاء اللون وأحكم السيطرة عليه، فيما قام أحدهم بركله، قبل أن يزجوه داخل مركبة لا تحمل أي لوحات تسجيل.

كما ظهر شخص آخر يقف عند مركبته ويلتفت يمينا وشمالا، دون أن تُعرف علاقته بالمتورطين، وما إذا كان مجرد شاهد على ما حدث.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن مكان وزمان الواقعة.