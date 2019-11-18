» بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وأوروجواي

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أوروجواى

يقدم موقع "المصريون" لقرائه خدمة البث، لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأرجنتين وأوروجواي.

شاهد البث المباشر..


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