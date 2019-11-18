» كتابة عبارات ضد الإسلام على مسجد بفرنسا

18 نوفمبر 2019 - 08:09 م

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن مجهولين كتبوا عبارات معادية للإسلام على جدار مسجد.

وكتب المجهولون هذه العبارات على جدار مسجد ببلدة "غاب" في إقليم "بروفانس ألب كوت دازور" جنوب شرقي البلاد.

وذكر إعلام محلي، الإثنين، أن مجهولين كتبوا عبارات معادية للإسلام على جدار المسجد، وبعثوا رسالة تهديد لإمامه.

ولفتت إلى أن المرصد التابع لـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة التي تعنى بتمثيل المسلمين بالبلد الأوروبي، أدان الاعتداء على المسجد.

وشدد بيان صادر عن المرصد الفرنسي على أن الاعتداء يترجم "عدم التسامح تجاه المسلمين". داعيا الساسة الفرنسيين إلى إدانته.