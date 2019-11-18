مصر تكتفي ذاتيًا من المنتجات البترولية خلال عامين

قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اكتشافات مصر من الغاز ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة بما يعادل إنتاج 8 مليارات قدم مكعب غاز في اليوم في آخر هذا العام، تجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي والطاقة.

وأضاف يوسف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعتبر مركزًا محوريا في البحر المتوسط لتموين أوروبا بالغاز الطبيعي ولا منافسة على الإطلاق في المنطقة وموقع مصر الجغرافي المحوري يضعها أعلى قمة تداول الغاز الطبيعي والطاقة في المنطقة.

وتابع:" خطة مصر الطموحة المستقبلية تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وسوف نصل إلى ذلك خلال عامين من الآن ليصبح لدينا اكتفاء ذاتي من كل المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين والسولار والبوتاجاز".

وأكمل مدحت يوسف:" كميات الغاز المتواجدة في مصر قادرة على تموين محطات الكهرباء وسوف تكون بديلا للمازوت وسيتم استخدام المازوت من خلال 4 مشروعات طموحة لتكرير وتحويله إلى منتجات بترولية".