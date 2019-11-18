وديًا.. الزمالك يهزم حرس الحدود 2/3

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حرس الحدود

المصريون

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا وديًا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب النادي اليوم.

تقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أحمد شرويدة للحدود في الدقيقة 24.. وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 من عمر المباراة عن طريق تسديدة على المرمى بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد أوناجم.. بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق مصطفى جمال.

وسجل حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 88 بعد انفراده بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمي.


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