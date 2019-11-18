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مصر للطيران تتعاقد على 15 طائرة جديدة

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أعلنت مصر للطيران إبرام صفقتين مع شركة "إيركاب" الأمريكية لتأجير الطائرات تتضمنان انضمام طائرتين من طراز "B787-9 Dreamliner "، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo ، والتي تم التعاقد عليها إلى A321neo ، والمقرر انضمامها قريبًا إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي، وذلك خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.

ووقع الاتفاقية كل من الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب»، وذلك بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وفيليب إسكرادجز، الرئيس التجاري لشركة ايركاب.

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