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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر

الرياضة

منتخب مصر
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بث مباشر

جزر القمر

المنتخب الوطني

يقدم موقع "المصريون" لقرائه خدمة البث، لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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