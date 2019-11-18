» "فولكس" تعلن تخفيض 20 ألف جنيه على أحد موديلات 2020

18 نوفمبر 2019 - 02:38 م

تراجع سعر تيجوان 2020 بواقع 20.000 جنيه على فئاتها المختلفة، وفقا لما أعلنه وكيل العلامة التجارية فولكس فاجن في مصر.

وتأتي السيارة تيجوان 2020 بمحرك 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصان متصل بفتيس أوتوماتيك مزدوج القابض (دبل كلتش) 6 سرعات.

وسعرت السيارة تيجوان 2020 كالتالي :

الفئة الأولي tiguan 2020 بسعر 555 ألف بدلًا من 575 ألف جنيه

الفئة الثانية tiguan 2020 بسعر 605 ألف بدلًا من 625 ألف جنيه

وتأتي الفئة الثالثة من السيارة موديل 2019 tiguan بسعر 695 ألف جنيه.