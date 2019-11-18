أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن 172 مواطنا سعوديا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين 172 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين 172 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.