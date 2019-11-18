» «الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما القتال

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كشفت وسائل إعلامية محلية باليمن، عن أن قياديًا حوثيًا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع.

وحسب قناة العربية الحدث الإخبارية، فإن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين.

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