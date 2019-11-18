» صدقي جوزك لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها

18 نوفمبر 2019 - 01:24 م





نشرت الفنانة الشابة سارة نخلة، أثناء تواجدها بمحكمة الأسرة للانتهاء من إجراءات الطلاق من زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، منشورًا حاز على إعجاب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعدما قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأييد الحكم الصادر ضده من أول درجة بمعاقبته بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته.

وكتبت الفنانة في منشورها عبر صفحتها على فيس بوك: “من كتر حبه ليا طلع حاجز لي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها ادعوا لي اخلص بقى”.