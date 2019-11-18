وزير الكهرباء: اللي هيعمل الغلط هرفده ومعنديش جزاءات

18 نوفمبر 2019 - 01:23 م

توعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموظف صاحب القراءات الجزافية للعدادات، قائلا: "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".

وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الإثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، بأنه سيتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2020.

وتابع: "أن هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير".

وواصل حديثه قائلا: "لا يزال هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ما هو أعلى"، ومازح النواب قائلا: "طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى بالمركز 77".