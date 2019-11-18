كلمة مهمة لأمير الكويت للمواطنين مساء اليوم

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يوجه أمير الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر، كلمة للمواطنين مساء اليوم فى أعقاب حركة التغيرات التى طالت الحكومة مؤخرًا. حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان الشيخ جابر المبارك رفع إلى أمير البلاد كتاب اعتذار عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر من عام 2017. وشكل جابر الصباح الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011


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