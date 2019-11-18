» مصطفى حسنى يكشف حقيقة إساءته لخلع حلا شيحة الحجاب

18 نوفمبر 2019 - 01:13 م

كشف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، حقيقة التصريحات المتداولة بشأن الهجوم على الفنان حلا شيحة لخلعها الحجاب.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا على لسان مصطفى حسنى، يخاطب فيه حلا شيحة بقوله: "أنا أختلف مع حلا شيحة أو اتفق ده مش مهم لكن اللى هى بتقوله مهم لأنه من الآخر (بيلاقى رواج) بمعنى أنه بينتشر كالنار ف الهشيم، معنديش مشكلة انك اتحجبتي ورجعتي انتقبتي وبعدين قلعتي الحجاب دي حرية شخصية وانتي اللي هتتحاسبي".

تابع: "أنا مليش إني أقولك اعملى أو متعمليش لأني شخصيا من مؤيدي إحياء الشعائر عن اقتناع وحب مش غصب وفرض رأي وعادات مجتمع، لكن إنك تبتدى تقنعي نفسك بأنك صح بأنك توصلى فكرة غلط عن القرآن ف ده مفيهوش تهاون وواجب ردعك، يعنى أنا شخصياً كل ما اشوفك أقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحق، وفهمت ليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو معصوم كان بيردد الدعاء ده، بالنسبة لترتيب سور القران فهى مترتبة بشكل متقدريش تحجميه ف وصف أو كلمة لكن نقدر نقول إن ربنا قدّر أنه يوصلنا بالشكل ده أصل القرآن".

وقال الداعية في منشور له، اليوم الاثنين، إن ما نسب إليه من تصريحات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يملك سوى هذه الصفحات الموثقة، وأي تعليقات أو أخبار يكتبها فقط على هذه الحسابات، وأن ما ينشر على لسانه أو يُنسب له خارج حساباته من تصريحات فهو غير مسئول عنها تماما.

يشار إلى أن حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى، في شهر أغسطس 2018، وكان أول ظهور فني لها بعد الاعتزال، بمسلسل "زلزال" من بطولة الفنان المصري محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019.







