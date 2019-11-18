سر تبرع أهالي قرية بالفيوم بـ750 كيس دم خلال ساعة

18 نوفمبر 2019 - 01:10 م

روي مصطفى فودة، شقيق "عادل" المصاب بتليف كبدي، تفاصيل تبرع أبناء قريته بـ750 كيس دم قائلاً: "إن أبناء قريته "نوارة" وأخرى مجاورة بالفيوم، تبرعوا بــ750 كيس دم من أجل إتمام عملية زرع كبد لشقيقه المريض.

وأضاف "فودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر قناة "تن"، اليوم الإثنين، أنهم فوجئوا باهتمام الأهالي عقب مناشدته لهم في المسجد بالتبرع لشقيقه".

وتابع: "هذا الموقف الذي لا ينسى، حيث تم يوم الجمعة الماضي بعد الصلاة وتوافد مئات الأهالي وخلال ساعة تم جمع هذا العدد من أكياس الدم".