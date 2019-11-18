الرقية الشرعية سبوبة ومفيش حاجة اسمها عزرائيل

18 نوفمبر 2019 - 12:48 م

نفى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، وجود ملك اسمه "عزرائيل" لا في الكتاب ولا السنة، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها عزرائيل".

وأضاف الجندي في برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الناس اخترعت ملائكة جددًا مثل عزرائيل، وبيخوفوا بيه بعض".

وتابع الجندي إنه لا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع "الحور العين"، الذي يستغله البعض لتغييب العقول".

وتطرق الجندي في حديثه عن الرقية الشرعية واصفًا إياها بـ"سبوبة" معقبًا: "البعض يتعاملون وكأن معهم مفاتيح الجنة والملائكة، لازم نعرف إن هناك فارقا بين الصالح والمصلح لأن الأول "على قفا من يشيل" والنوع الثاني "معدود على أصابع اليد".