» البنوك اللبنانية تكشف موعد عودتها للعمل

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متابعات - أمينة عبد العال

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يعقد اتحاد نقابة موظفي المصارف اجتماعًا، الإثنين، مع جمعية المصارف اللبنانية لبحث الإجراءات الأمنية المتخذة، قبل حسم موضوع عودة الموظفين إلى العمل من عدمه، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز بالعربية".

وقال رئيس اتحاد موظفي المصارف، جورج الحاج، إن الاتحاد ينتظر أن يبلغ من جمعية المصارف بالإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الموظفين العاملين في المصارف اللبنانية.

ولفت الحاج في تصريحات صحفية إلى أنه، بناء على اجتماع اليوم، سيتحدد موعد عودة الموظفين إلى العمل وإعادة فتح البنوك اللبنانية بعد إغلاق قسري دام أكثر من 10 أيام.

وكانت جمعية البنوك اتخذت تدابير أمنية بالتعاون مع القوى الأمنية لحماية الموظفين من تعرض بعض المودعين لهم، نتيجة الأوضاع المضطربة والإجراءات المتخذة من قبل المصارف في عمليات السحب.

وقال الحاج: "اجتماعنا مع مجلس الإدارة سيتطرق إلى وضع القطاع ومسألة الإضراب، وبناء على الاجتماع مع مجلس إدارة جمعية البنوك سنتخذ قرارًا بالعودة إلى العمل من عدمه.

وتوقف موظفو البنوك اللبنانية عن العمل قبل نحو أسبوع بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد، وبعد تعرض بعض العملاء للموظفين بالضرب.

ويتوقع أن يتفق اتحاد نقابة موظفي البنك مع جمعية المصارف، وأن تعود المصارف إلى فتح أبوابها في الأيام القليلة المقبلة.

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