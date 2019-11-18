» إليسا تظهر بـ عين واحدة وتفاجئ متابعيها

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، صورة لها وهي بعين واحدة، متعاطفة مع المراسل الفلسطيني، معاذ عمارنة، الذي أصيب بطلق ناري في إحدى عينيه من قبل القوات الإسرائيلية، خلال تغطيته للتظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وعلقت إليسا في تعليقها على صورتها: "كلنا معاذ عمارنة، الله ينتقم".

وانتشرت عبر مواقع التواصل حالة من التضامن مع المراسل الفلسطيني، حيث ظهر مذيعو قنوات إخبارية وهم يضعون أيديهم على أعينهم، كما ظهر عدد من المشاهير وهم يضعون أيديهم على أعينهم للتضامن مع عمارنة.