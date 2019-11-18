  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
الفنانة إليسا

إليسا تظهر بـ عين واحدة وتفاجئ متابعيها

مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كارولينا

قتلي وجرحي في إطلاق نار بـ"كاليفورنيا"

أمير الكويت

إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت

وزير الصناعة

"أنت خايب".. تشعل النار بين وكيل البرلمان ووزير الصناعة

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جزر القمر

أمطار الكويت

الكويت.. مخاوف من تكرار كارثة 2018

منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

واتساب

واتساب يطلق ميزة جديدة وينافس فيس بوك

الأمن السعودي (أرشيفية)

شاهد.. فيديو خطف شخص بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتحرك

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يزف بشرى بموافقة "بن سلمان"

الشيخ جابر المبارك الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تولى رئاسة الوزراء

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الكويت.. عفو عن متهمين بـ"الإساءة للذات الأميرية"

#

الكويت تسعى لتحقيق هدف مهم بمصر

#

السعودية تفاجئ الشعب الكويتي بنبأ سار

#

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

الكويت

صباح

يعتذر

اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تولى رئاسة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن هناك أوامر ملكية لأمير الكويت صدرت بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وأصدر أمير الكويت أمرًا بإعفاء ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شئون منصب كل منهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 4 قتلى فى إطلاق نار بكاليفورنيا
» إليسا تظهر بـ عين واحدة وتفاجئ متابعيها
» "الغفوة" تمنع السكتة الدماغية والأزمة القلبية
» إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت
» "الثقافة" تعلن عن شروط الاشتراك في مسابقة الصوت الذهبي
» وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة
» "البيت الفني": إقبال الجمهور وراء عروض مسارح الدولة
» برلماني: 500 حافز مدرسي لرياض الأطفال وأولى ابتدائي
» من مطبخك.. وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض
» "عنيك فى عنينا" تبدأ في إجراء 100 عملية
» السياحة البلغارية تدعو لإقامة ليالٍ مصرية في «صوفيا»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا