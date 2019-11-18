"علامات المرض ظهرت عليه".. أول صورة لـ رامي جمال

18 نوفمبر 2019 - 11:58 ص

نشرت منذ قليل، أول صورة للمطرب الشاب رامي جمال، بعد إصابته بمرض البهاق وظهور المرض على وجهه، وهو ما لاقى تعاطفًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين دعمهم له وأن يستمر في تقديم فنه.

ونشر رامي جمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، حملات توعية لمرض البُهاق وقرر مساعدة أي شخص يعاني من التنمر من هذا المرض الذي أصابه، وكاد أنْ يتسبّب في اعتزاله لولا دعم نجوم الفنّ وجمهوره، ليقرّر التّخلّي عن الاعتزال ومواجهة المجتمع بالإضافة لمساعدة أيّ شخص يعاني من نفس المرض.

ومن جانبه، وعد "جمال" إحدى الفتيات المصابات بمرض البُهاق بإحياء حفل زفافها هدية منه، حيث تواصلت الفتاة مع رامي من خلال حسابه على إنستجرام، وعبّرت عن حزنها من التّنمّر الذي تتعرض له.