» وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة

18 نوفمبر 2019 - 11:35 ص

استمرارًا للصحوة التي يشهدها المسرح المصري، اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة خلال الفترة المقبلة حيث أعلن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة، الفنان خالد جلال، من خلال البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار عن إنتاج سبعة عروض جديدة إلى جانب إعادة تقديم آخر تلبية لرغبة الجمهور.

أكدت "عبد الدايم" أن العروض الجديدة تم اختيارها بعناية لتحقق الرسالة المرجوة في التثقيف والتنوير وتنحاز لحرية التعبير والإبداع بما يحقق مكتسبات إضافية للحراك الفكري.

وأضافت: أنه على درب النهوض بفن المسرح فى مصر باعتباره راصدا لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان وانطلاقاً من إدراك الوطن لأهمية أبو الفنون أعيدت الأضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها .

وأشارت إلى أن لافتات كامل العدد أتت كثمار للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان، موضحة أن فن المسرح نسق إبداعي يعمل على رصد قضايا وأحوال المجتمع باعتباره عملاً ابتكاريًا ينسج حكايات تقف على الحدود بين الحقيقة والخيال وتجربة تستلهم الواقع لتسمو بالمشاعر والوجدان .