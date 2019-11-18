» حمدى فتحى يطير لألمانيا لإجراء غضروف الركبة

18 نوفمبر 2019 - 10:02 ص

يطير حمدى فتحى لاعب خط وسط النادي الأهلى إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعدما تعرض للإصابة خلال تواجده بمعسكر المنتخب الأخير أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وحصل اللاعب على 20 ألف يورو بعدما وافق النادى على سفره لإجراء هذه الجراحة خلال اليومين المقبلين للتعافي من الإصابة التى سيغيب بسببها عن الملاعب مدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.