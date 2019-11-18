  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:29 ص
بحث متقدم
النجم محمد أبو تريكة

نجم الزمالك يكشف معلومة لا تصدق عن أبو تريكة

أرشيفية

أول رد من مذيعة قناة النيل على اتهامها بالجمع بين زوجين

الممثل محمد غنيم

بطل مسلسل الأسطورة يتهم مذيعة "النيل" بالجمع بين زوجين

صابرين

تصريحات نارية لـ"صابرين" بعد خلعها الحجاب

سد النهضة

سفير إثيوبيا بالقاهرة يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

"تعديل وزاري مرتقب يطيح بـ10 وزراء من الحكومة"

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب

عمرو أديب

"أديب" يكشف.. هل هناك مصالحة عربية مع قطر؟

ياسر رزق

«ياسر رزق» يكشف: تغييرات كبرى قادمة

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه والذهب يستقر اليوم الأحد

نجم الزمالك يكشف معلومة لا تصدق عن أبو تريكة

الرياضة

النجم محمد أبو تريكة
النجم محمد أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

زكي يفجر مفاجأة جديدة عن عودة "أبو تريكة" لمصر

#

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

#

الكاف يلمح إلى استبعاد الزمالك من دوري الأبطال واعتباره مهزوما

#

تعرف على لاعب الزمالك الذي يسميه زملاؤه باسم "عم شكشك"

ابو تريكة

علاء عبد الغنى

روى علاء عبد الغني - نجم الزمالك السابق - تفاصيل ما دار بينه وبين لاعب الزمالك السابق أحمد غانم سلطان بعدما أحرز النجم محمد أبو تريكة هدفه القاتل في مرمى الزمالك في نهائي كأس مصر عام 2007.

وقال "عبد الغني" في تقرير مصور عبر قناة الأهلي: "وقت إحراز الهدف وجهت عتابا لزميلي أحمد غانم سلطان وقلت له (ليه مركزتش مع أبو تريكة) فقال لي (استنى نشوف المروحة اللي بيعملها في الاحتفال".

وفاز الأهلي على الزمالك ليلتها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد خلع "صابرين" الحجاب .. حلا شيحة تبكي بُحرقة
» أبو تريكة يوقع نجم الزمالك في مأزق .. وهكذا رد بقوة
» تعرف على عقوبة العروض الوهمية في البلاك فرايداي
» فنانة شهيرة تدعم صابرين بعد خلع الحجاب.. بهذه الطريقة
» عمال النظافة.. تضحيات بلا تكريم
» "السيسي يدافع منفردا عن كل ما يواجه البلاد من حرب نفسية"
» إصابة قوية تبعد «عبد الله السعيد» عن الملاعب 7 أسابيع
» ياسر رزق: نحتاج إلى ضخ دماء جديدة فى الإعلام
» «صابرين» تفاجئ الجميع بصورة مثيرة دون حجاب
» مقاضاة حفتر أمام محكمة أمريكية بتهم "الإرهاب والقتل"
» الاتفاق على ملء خزان سد النهضة في 7 سنوات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا