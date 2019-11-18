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واشنطن تندد باستخدام "القوة الفتاكة" ضد المحتجين الإيرانيين

عرب وعالم

مظاهرات في إيران
مظاهرات في إيران

المصريون ووكالات

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نددت الولايات المتحدة، الأحد، باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين.
جاء في بيان للبيت الأبيض؛ حيث استنكرت الإدارة الأمريكية أيضا "القيود التي فرضتها السلطات في طهران على الاتصالات وخدمة الإنترنت"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وشدد البيان على دعم واشنطن للشعب الإيراني في تظاهراته السلمية.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إنّ وشنطن "تدعم الشعب الإيراني في مطالبه بمساءلة الحكومة وتحقيق الشفافية".
كما انتقدت طهران قائلة: "إيران لم تستخدم مليارات الدولارات التي حصلت عليها من تخفيض العقوبات ضدها بموجب الاتفاق النووي في بناء المدارس أو المستشفيات، بل قامت بتمويل الوكلاء الإرهابيين في الشرق الأوسط".
وبدأت الاحتجاجات، الجمعة، وانتشرت في أرجاء إيران، وسط انقطاع لخدمة الإنترنت، حسبما أفاد نشطاء محليون وتقارير إعلامية.
وجاء ذلك بعدما رفعت الشركة الوطنية للنفط في إيران أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.
وقالت الحكومة الإيرانية إنه من المتوقع أن توفر خطوة رفع أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويا لإضافة مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة إيرانية أو نحو 60 مليون شخص من ذوي الدخول المنخفضة. -

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