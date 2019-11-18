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نائبان عربيان بالكنيست الإسرائيلي يتلقيان تهديدات بالقتل

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الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على حل نفسه
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على حل نفسه

المصريون ووكالات

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تلقى نائبان عربيان في الكنيست الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة، سلسلة تهديدات بالقتل من مجهولين، حسب قناة عبرية.
وأفادت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، الأحد، بأن النائبان أيمن عودة وأحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة، تلقيا سلسلة من التهديدات بالقتل عبر هواتفهما وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت أن من بين الرسائل التي تلقاها الطيبي: "إن شاء الله سيسقط صاروخ على أطفالك".
وحسب القناة، فإن عودة والطيبي طلبا من الكنيست توفير حراسة لهما، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وقال الطيبي، في تصريحات للقناة الإسرائيلية، إنه وعودة طلبا توفير الحماية لهما، في أعقاب التهديدات التي تلقيانها وتحريض رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ضد أعضاء القائمة المشتركة، خلال جلسة الكنيست، التي انعقدت، الأربعاء الماضي.
وفي جلسة الكنيست الأخيرة، اتهم نتنياهو أعضاء القائمة العربية المشتركة بـ"دعم الإرهاب وتمجيد منفذي العمليات ضد إسرائيل". -

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