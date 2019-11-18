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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب في وضع صعب

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نانسي بيلوسي وترامب
نانسي بيلوسي وترامب

المصريون ووكالات

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جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، هجومها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بسوء استخدام السلطة، وأنه يواجه وضعا صعبا.
وكتبت على «تويتر»، يوم، الأحد: «الرئيس ترامب، في موقف صعب، أكبر من قدراته، في الوقت الحالي»، مضيفة: «إنه يسيء استخدام السلطة، ويشن هجوما عنيفا».
واستطرد: «هذا الأمر يفرض علينا الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية».
وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، اليوم، الأحد، إن ترامب قد يعطل إجراءات عزله، وطالبته بأن يوضح الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب، وأن يدلي بشهادته في تلك القضية.
وتابعت رئيسة مجلس النواب في المقابلة: «يمكن لترامب أن يدافع عن قضية، بصورة مباشرة أمام لجنة الاستخبارات».
وتعهدت بتقديم الحماية الكاملة للمبلغ عن تلك الشكوى، التي فتح بسببها التحقيقات في مساءلة ترامب بشأن تصرفه مع أوكرانيا، مضيفة: «يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث بكل الحقيقة، إذا أراد».
وتابعت: «إذا أراد أن يؤدي اليمين ويدلي بتلك الشهادة بصورة مباشرة يمكنه ذلك، أو أن يقوم بذلك كتابة»، مضيفة: «لديه كل فرصة لعرض قضيته، والدفاع عنه نفسه، وهذا يمكنه تعطيل إجراءات العزل».

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