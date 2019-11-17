ياسر رزق: الحياة الحزبية في مصر ضعيفة

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قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن مصر لم يوجد بها أنظمة سياسية قوية خلال الفترة الماضية.
وأضاف ياسر رزق خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مكنش عندنا نظام سياسي قوي في أي عهد، كان لدينا الرئيس عبد الناصر، والاتحاد الاشتراكي، وطار بنفخة، ثم حزب الأغلبية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وطار أيضا».
وتابع: «مصر لديها أحزاب ضعيفة الآن عانت مما حدث في 25 يناير، والتضييق الذي حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك»، مشددا على أهمية تدعيم الأحزاب السياسية.



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