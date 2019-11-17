ليبيا.. "حكومة الشرق" تهدد مطار مصراتة بـ"إجراءات تصعيدية"

17 نوفمبر 2019 - 11:10 م

أمهلت الحكومة المؤقتة في شرقي ليبيا، غير معترف بها دوليًا، الأحد، القائمين على مطار مصراتة الدولي (غرب) ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة جوية في مدينة بنغازي (شرق) بالعودة إلى مطار بنينا في بنغازي، مهددة بـ"إجراءات تصعيدية".



وأعلنت الخطوط الليبية ببنغازي، في بيان الأحد، احتجاز إحدى طائراتها من نوع " 5ALAK " بمطار مصراتة من طرف أحد مسؤولي المطار، بعد استكمال عمليات صيانة لها.

ومطار مصراتة خاضع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وتتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، في بيان، إن حكومته "أمهلت القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية في مكتب بنغازي بالمغادرة إلى مطار بنينا بنغازي، بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة".

وأضاف أن الحكومة "عازمة على اتخاذ إجراءات تصعيدية، في حال لم يستجب القائمون على مطار مصراتة لأمر إرجاع الطائرة".

وكانت هذه الطائرة قادمة من تونس عبر مطار بنيا بنغازي.

وقالت مصادر إن احتجازها يأتي ردًا على قرار حكومة الشرق، قبل أيام، بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة، والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية، في مطار بنينا، خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر والأردن والسعودية والسودان.

وهو القرار الذي رفضته حكومة الوفاق.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من القائمين على مطار مصراتة بشأن احتجاز الطائرة.

وقال أحمد الطيرة، موظف بمكتب الإعلام في الخطوط الليبية ببنغازي، في تصريحات إعلامية، إن "عملية صيانة الطائرة انتهت، وتم إعدادها للإقلاع قبل أن يوقفها مساعد مدير مطار مصراتة، حسين بلاعو، دون أن تتضح بعد أسباب إيقافها".

وأضاف الطيرة أن "توقف الطائرة الوحيدة التي تقوم برحلتين يوميًا بين بنغازي وباقي المدن محليًا ودوليًا سيربك الرحلات المجدولة ويتسبب في مزيد المعاناة للركاب".

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقائد قوات الشرق، اللواء متقاعد خليفة حفتر، الداعم للحكومة المؤقتة.