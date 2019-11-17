إصابة قوية تبعد «عبد الله السعيد» عن الملاعب 7 أسابيع

17 نوفمبر 2019 - 08:36 م

تعرض عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، لإصابة بشرخ فى عظمة الفخذ أعلى الركبة اليمنى، وذلك خلال مشاركته فى مران الفريق بالمغرب بالمعسكر الخارجى، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف مصدر مطلع بفريق بيراميدز، أن تلك الإصابة ستحتاج لعلاج يتراوح مدته ما بين 6 إلى 7 أسابيع، الأمر الذى سيجعل اللاعب يغيب عن فريق عن المواجهات المقبلة وأولها أمام أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى.

وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب.