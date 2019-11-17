غدًا.. المنتخب الوطني يرتدي زيه التقليدي أمام جزر القمر

17 نوفمبر 2019 - 07:47 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة جزر القمر ومنتخب مصر، اليوم الأحد، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث سيرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي علم مصر، أحمر وأبيض وأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.

وتم الاتفاق على تحرك حافلة المنتخب إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعدادًا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.