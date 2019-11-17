  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
أرشيفية

6 طرق للتخلص من «العادة السرية».. «الإفتاء» تحددها

صابرين

«صابرين» تفاجئ الجميع بصورة مثيرة دون حجاب

حديقة الفراونية

بيان كويتي يكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

أرشيفية

محكمة سعودية تقضي بصلب مواطن بعد قتله

الملك سلمان

الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشورى

أحلام وتركي آل الشيخ

«أحلام» ترفع القبعة لـ« تركي آل الشيخ»..تعرف على السبب

شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

أرشيفية

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

كان يمارس هذا الفعل..

بيان كويتي يكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

آخر الأخبار

حديقة الفراونية
حديقة الفراونية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول فيديو يكشف حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام

#

فيديو نادر لأحمد زكي يكشف سبب طلاقه من هالة فؤاد

#

"مفيش حد يستلمه".. سبب تأخر الصلاة على هيثم زكي

#

وفاة طبيب شاب أثناء أداء عمله داخل غرفة العمليات

الكويت

وفاة

مصرى

حديقة الفراونية

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا تكشف فيه سبب وفاة محاسبلامصري  (62 عاماً) يعمل في إحدى الوزارات، في حديقة الفروانية يوم الخميس الماضي، لافتة إلى أنه تعرض لسكتة قلبية أثناء ممارسته الرياضة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن وفاة المصري في حديقة الفروانية طبيعية، حيث ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود شخص متوفى في الحديقة، وعلى الفور توجهت دوريات مخفر الفروانية إلى المكان، وأفاد شهود عيان أنه كان يمارس الرياضة وسقط على الأرض، وبمعاينة الجثة من قبل الطوارئ الطبية، تم نقل الجثة إلى الأدلة الجنائية، وتبيّن من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية، جراء سكتة قلبية، وسجلت قضية تحت رقم 2019/686 جنح الفروانية، وجار استكمال الإجراءات القانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ثم ينتحر
» في إشارة لرحيل «صلاح».. ليفربول يستقر على ضم هذا اللاعب
» قرار القضاء الإداري فى دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة "الأهلي"
» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور