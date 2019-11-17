إضراب في الدوري الإسباني بسبب الحمل

17 نوفمبر 2019 - 07:25 م

أضربت لاعبات الدوري الإسباني، بسبب خلافات حول الأجور وساعات العمل، كذلك توفير إعانات لهن أثناء الحمل.

دخلت لاعبات الدوري الإسباني اليوم الأحد، في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، عقب فشلهن في التوصل لاتفاق مع الأندية بشأن الأجور وساعات العمل.

وصوتت أكثر من 90 في المئة من 200 لاعبة لصالح لإضراب، الذي يعد الأول في كرة القدم النسائية الإسبانية.

ودخل اتحاد اللاعبات والأندية في إسبانيا في مفاوضات لأكثر من عام للتوصل إلى أول اتفاق جماعي، وكان من بين القضايا توفير إعانات للاعبات أثناء الحمل.

وتضم إسبانيا 16 ناديا نسائيا في الدرجة الأولى، تزعم أنها لا تستطيع تحمل المقترحات التي تقدمت بها اللاعبات.