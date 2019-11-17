  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
أرشيفية

6 طرق للتخلص من «العادة السرية».. «الإفتاء» تحددها

صابرين

«صابرين» تفاجئ الجميع بصورة مثيرة دون حجاب

حديقة الفراونية

بيان كويتي يكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

أرشيفية

محكمة سعودية تقضي بصلب مواطن بعد قتله

الملك سلمان

الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشورى

أحلام وتركي آل الشيخ

«أحلام» ترفع القبعة لـ« تركي آل الشيخ»..تعرف على السبب

شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

أرشيفية

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

3 نصائح مهمة حتى لا تخسر زوجتك في الشتاء

الصفحة الأخيرة

زوجان
زوجان

وكالات- محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد مصابي حريق محطة قطار جدة

#

فيديو مسرب يكشف فضيحة على سطح القمر

#

تصريح مفاجئ لـ"حميدتي" عن تولي السلطة

#

هل ستصمد الصين أمام ترامب؟

زوجة

الشتاء

نصائح

زوج

يعاني الكثير من الناس، مما يوصف بـ"الاضطراب العاطفي الموسمي"، الذي يتسبب في خسارة الكثير منهم في حياته العاطفية وربما الزوجية، مع تغير فصول السنة، وبالأخص فصل الشتاء.

ونشرت مجلة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة، مجموعة من النصائح، التي وصفتها بـ"أطواق النجاة"، التي قد تخرج الشخص من فصل الشتاء أو الخريف، ناج من دون أي خسارة بسبب "الاكتئاب الموسمي".

وأرجع الباحثون وقوع "الاضطراب العاطفي الموسمي" في فصلي الشتاء أو الخريف، إلى أن أشعة الشمس الطبيعية تكون أضعف، وساعات الصباح تكون أقل وأكثر برودة.

كما أن النساء أكثر عرضة لـ"الاضطراب العاطفي الموسمي"، ما يجعلهن أكثر عرضة لخسارة علاقاتهن العاطفية والزوجية بسرعة.

وجاءت أبرز أعراض "الاضطراب العاطفي الموسمي" على النحو التالي:

- مشاعر حزن أو تحولات مزاجية خطيرة غير مبررة.

- ضعف الرغبة في الحركة.

- الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

- الإفراط في تناول الطعام.

- فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة، من بينها العلاقة الجنسية.

- صعوبة النوم والأرق.

ويقدم "كليفلاند كلينك" ما يصفها بـ"أطواق النجاة الثلاثة"، التي يمكن أن تساعد على التخلص من أعراض "الاضطراب العاطفي الموسمي" وعدم خسارة أي علاقة زوجية بسبب الشتاء.

وجاءت أطواق النجاة على النحو التالي:

1- التمارين الرياضية

يؤكد عالم النفس، سكوت بي، إن ممارسة النشاط البدني خاصة في الأماكن خارج المنزل، يكون له أثر كبير على القضاء على أي أعراض "اكتئاب موسمي"، لن تحريك الجسم، يساعد على إنتاج كيمياء دماغية جيدة.

2- النشاط الاجتماعي

فصل الشتاء يساعد على رغبة النساء في البقاء بالمنزل من دون تفاعل اجتماعي خارجي، مع رغبة أكبر في الجوع وتناول الطعام

لكن دكتور سكوت بي، يقول إن بذل الجهد ناحية تفاعل اجتماعي أوسع، يساعد في رفع معنويات الشخص، خاصة أنك تجذب انتباهك وأفكارك بعيدا عن نفسك.

3- العلاج بالضوء

معظم التغيرات المزاجية التي يتعرض لها الإنسان في فترات تغيير الموسم، تكون ناجمة عن التغيرات في تعرضه لضوء وأشعة الشمس، لذلك أظهرت دراسات أن العلاج بالضوء يوميا، يساعد على تحسين الحالة المزاجية لنحو 80% من المصابين بـ"الاضطراب العاطفي الموسمي".

وكل ما يحتاجه الشخص جهاز يحتوي على أنابيب ضوء نيون بيضاء، مغطاة بشاشة بلاستيكية، تمنع الأشعة فوق البنفسجية، وينصح بالجلوس أمامها نحو 30 دقيقة كل صباح.

لكن حذر الخبراء من أن تلك الوسيلة قد تكون غير مناسبة لمن يعانون من السكري مثلا أو اعتلال في شبكية العين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ثم ينتحر
» في إشارة لرحيل «صلاح».. ليفربول يستقر على ضم هذا اللاعب
» قرار القضاء الإداري فى دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة "الأهلي"
» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور