  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
أرشيفية

6 طرق للتخلص من «العادة السرية».. «الإفتاء» تحددها

صابرين

«صابرين» تفاجئ الجميع بصورة مثيرة دون حجاب

حديقة الفراونية

بيان كويتي يكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

أرشيفية

محكمة سعودية تقضي بصلب مواطن بعد قتله

الملك سلمان

الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشورى

أحلام وتركي آل الشيخ

«أحلام» ترفع القبعة لـ« تركي آل الشيخ»..تعرف على السبب

شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

أرشيفية

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

محكمة سعودية تقضي بصلب مواطن بعد قتله

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

محكمة سعودية تأمر بصرف 187 ألف دولار لمضيفة مغربية

#

بعد احتجاجات لبنان.. إعلامية: "الحمد لله أنا سعودية"

#

وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته

#

سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"

قتل

أخبار السعودية

محكمة

صلب

أصدرت محكمة سعودية، حكمًا على مواطن سعودي، بتطبيق حد الحرابة، مقترحة أن يتم صلبه بعد قتله.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة، حكمًا ابتدائيًّا بحق متهم (سعودي الجنسية) بحد الحرابة؛ فيما اقترحت المحكمة قتله وصلبه بعد قتله.

وجاء في تفاصيل الحكم  إدانة المدعى عليه بمحاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فسادًا، من خلال ترصّده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله، وطعنه ثلاث طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات (العسكرية) عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن، إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت، والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييدًا لذلك التنظيم.

وحكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله) ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الإجرامية المرتكبة ضربٌ من ضروب الحرابة.

وتمت مصادرة الجهاز المضبوط معه استنادًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبجميع ما تقدم، حكمت في الحق العام، وأُفهم المدعى عليه بأن له حق طلب استئناف الحكم مرافعة أو تدقيقًا، والمدد النظامية لذلك حسب الأنظمة المختصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ثم ينتحر
» في إشارة لرحيل «صلاح».. ليفربول يستقر على ضم هذا اللاعب
» قرار القضاء الإداري فى دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة "الأهلي"
» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور