شاهد.. اصطدام طائرتين على أرضية مطار أمريكي

17 نوفمبر 2019 - 06:33 م

شهد أحد مطارات أمريكا الدولي، حادثًا غريبًا من نوعه، حيث اصطدمت طائرتان ببعضهما البعض من طراز Cessna Citation .

ورصدت كاميرات الدقائق الأولى بعد الاصطدام الذي حدث حيث كانت إحدى الطائرات متوقفة بعد عودتها من رحلة نيو أرليانز، عندما اصطدمت بها طائرة ثانية عن طريق الخطأ.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «نيوز فور إس إي» فإن الطائرتين كانتا على الأرض لحظة الاصطدام ما جعله يشبه تصادم سيارتين، ولم يبلغ رجال الإطفاء عن وقوع أي إصابات.

