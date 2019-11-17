«أوتوجو» حكمًا لمباراة الزمالك ومازيمبي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الجابوني إيريك كاستان أوتوجو لإدارة مباراة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي مساء يوم 30 نوفمبر الجاري على ملعب الأخير في لوبومباتشي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لإيريك كاستان وأن أدار مباراة الزمالك أمام إينوجو رينجرز النيجيري في دوري أبطال إفريقيا عام 2017 والتي خسرها الأبيض بهدفين لهدف.


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