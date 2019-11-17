تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

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قاضى

المحكمة

قرار

محمود البنا

شهيد الشهامة

قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة" 22 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن محمود البنا "شهيد الشهامة".

كما استمعت المحكمة إلى نضال مندور محامى المجنى عليه، وخلال الجلسة طعن على عدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة 2 وهو القصاص من مواد قانون الطفل، والمتعلقة بتحديد العقوبة واستبدالها كون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة مدة لا تتجاوز 15 عامًا، وهذا النص غير دستورى لأنه يتناقض مع المادة 2 من الدستور المصدر الرئيسى للقانون المصرى .


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