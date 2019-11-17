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كواليس جلسة «فايلر» مع حمدي فتحي قبل السفر لألمانيا

الرياضة

حمدي فتحي
حمدي فتحي

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المصريون

فايلر

حرص ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة قصيرة مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم الأحد، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر خلال الجلسة على تحفيز اللاعب قبل سفره غدا الاثنين إلى ألمانيا، لإجراء جراحة في غضروف الركبة.

كما نقل حمدي فتحي للمدرب السويسري تفاصيل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي أوصى به الطبيب الألماني بعد إجراء الجراحة.

وأصيب لاعب وسط الأهلي في معسكر المنتخب قبل مباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).


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