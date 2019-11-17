  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:29 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشورى

أحلام وتركي آل الشيخ

«أحلام» ترفع القبعة لـ« تركي آل الشيخ»..تعرف على السبب

شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

أرشيفية

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

مظاهرات

إغلاق 5 محطات مترو بإيران إثر مظاهرات حاشدة

أرشيفية

ليلة الدخلة.. بنات يلعن «الختان»

سقوط برج تيار كهربي بالوراق

قتلى وجرحى فى سقوط برج تيار كهربائي بالوراق

الباز

الباز: "رجال القضاء مش عاوزين مدح ولا ذم"

روسيا تعرض "مي 38 " على "محمد بن زايد"

عرب وعالم

محمد بن زايد
محمد بن زايد

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"زواريب".. "راغب علامة" يعنف مذيعة "الجزيرة"

#

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

#

«بوتين»: روسيا والسعودية تتعاونان لحل مشكلات العالم

#

محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد

روسيا

مروحية

محمد بن زايد

مي 38

اطلع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الإمكانيات التي تتمتع بها مروحية "مي-38" متعددة المهمات الروسية.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بأن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، نظم جولة لـ"بن زايد" داخل مروحية روسية جديدة من طراز "مي-38" خلال "معرض دبي للطيران 2019".

ونشرت الوكالة صورًا توثق عرض المروحية على ولي عهد أبو ظبي، مشيرة إلى أن "الزملاء العرب قدروا عاليًا مستوى تجهيزات صالون  المروحية".

وأجرى مانتوروف وابن زايد، على هامش فعاليات "معرض دبي للطيران 2019"، محادثات بحثا فيها، حسب الوزارة، "دائرة واسعة من جوانب التعاون في مجال الطيران المدني"، إضافة إلى إعداد اتفاق ثنائي بين البلدين في مجال إصدار الشهادات للطائرات لتعزيز المشاريع المشتركة في مجال صناعة الطيران، وكذلك التعاون في مجال التكنولوجيا والمعدات الصناعية في قطاع النفط والغاز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» شيرين تكشف: خضعت لعملية كادت تمنعني من الغناء
» ابنة فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عايزة أتجوز

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور