إغلاق 5 محطات مترو بإيران إثر مظاهرات حاشدة

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أغلقت السلطات الإيرانية، 5 محطات مترو بالبلاد، إثر المظاهرات التي اندلعت عقب رفع أسعار الوقود.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" المحلية أن الاحتجاجات في مدينة أصفهان (وسط) ألحقت الأضرار بـ60 حافلة ومحطات مترو. مشيرة إلى توقف الخدمة في 5 محطات.

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإيرانية "اعتقلت 40 شخصًا في مدينة يزد" (وسط) على خلفية ما وصفتها "أعمال الشغب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير أمن مدينة كرمنشاه الإيرانية، علي أكبر جاويدان، مقتل ضابط شرطة خلال التظاهرات الاحتجاجية على رفع أسعار الوقود في البلاد.

كذلك قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت الثابت والجوال في عموم البلاد، حسب ما نقلت وكالة العمال "إيلنا" عن مصادر أمنية.

وقفزت الأسعار الجديدة إلى ما لا يقل عن 15000 ريالا (13 سنتا أمريكيا وفق أسعار السوق الموازية) لكل لتر من البنزين في تعاملات، السبت، بزيادة 50 بالمئة عن الجمعة الماضية.

وأمر خامنئي قوات الأمن "بتنفيذ مهامهم"، وبأن يظل المواطنون الإيرانيون "بعيدون عن المتظاهرين العنيفين".

وفرضت الاحتجاجات الأخيرة، ضغوطا جديدة على الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب، بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم قبيل العقوبات الأمريكية، التي بدأ تنفيذها في أغسطس 2018، بمتوسط إنتاج 3.84 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ إنتاجها حاليا 2.15 مليون برميل.


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