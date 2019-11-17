الباز: رجال القضاء مش عاوزين مدح ولا ذم

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أثنى الإعلامي محمد الباز، بدور النيابة العامة، منذ تولي المستشار حمادة الصاوي منصب النائب العام، قائلًا: إننا أمام عصر جديد للنيابة العامة.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "لم تعد النيابة العامة تقصر دورها على التحقيق والتحويل للمحاكمة، وإنما باتت تهتم بالدور المجتمعي والتنويري، وتعطي درسًا خارج نطاق العمل النيابي".

وتابع: "ظهرت فلسفة عمل النيابة ودورها التنويري أيضًا في قضية محمد راجح ومحمود البنا، وأخيرًا في قضية فتاة العياط، التي وجدت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الفتاة".

وواصل الإعلامي حديثه: "رجال القضاء لا عاوزين مدح ولا ذم، لكننا نوجه اهتمام الناس لقراءة بيانات النيابة العامة، لأنها تحتوي على كل المعلومات التي تخص القضية، ثم تقوم بتوجيه رسالة اجتماعية للحيلولة دون تكرار الجريمة".


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