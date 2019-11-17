» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"

17 نوفمبر 2019 - 02:10 م

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الاعتماد على كتاب المدرسة بفكر واحد به أحادية ويدعو للإرهاب والانغلاق العقلي، بينما في بنك المعرفة يوجد به تعدد في الآراء، وقدرة على المناقشة والحوار وإبداء الرأي".

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن أوائل الثانوية العامة يرسبون في إعدادي طب وهندسة؛ لكونهم يعتمدون على تخزين المعلومات واسترجاعها في الامتحان، مشددًا على أن القضاء على الإرهاب يستلزم القضاء على الكتاب الواحد والفكر الواحد، معقبًا: "لو استمر الكتاب المدرسي بهذا الفكر الواحد هندخل في حيط، بالشكل ده إحنا داخلين في حارة سد".

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، مؤكدًا أن هناك ثورة في التعليم الفني في مصر حاليًا، وأصبح الآن هناك مدارس تكنولوجية وربط لمدارس التعليم الفني بسوق العمل.