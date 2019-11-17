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المنشآت السياحية تطالب أعضاءها بهذا الأمر

الحياة السياسية

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية
عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية

أمينة عبد العال

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وزارة السياحة

المنشآت السياحية

التراخيص السياحية

حثت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، أعضاءها بضرورة سرعة تجديد التراخيص الخاصة بنشاطها من قبل وزارة السياحة وكذلك من خلال غرفة المنشآت السياحية بدلاً من سقوط الترخيص وإلغائه لعدم التجديد أو لعدم سداد رسوم اشتراكات الغرفة.

 أكد مجلس إدارة الغرفة فى اجتماعه الأخير ضرورة توجيه إنذار أخير  للمنشآت السياحية المتأخرة فى تجديد تراخيصها، وغير المسددة لاشتراكات الغرفة، لسرعة سدادها،  مؤكدًا أن هذا التقاعس  يهددهم باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاهها بسحب وإلغاء ترخيصها حالة تراخيها وتقاعسها عن السداد.

 وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية في بيان صحفي أطلعت عليه "المصريون" أن الجهاز الإداري بالغرفة، قام باتخاذ كل الإجراءات سواء بالطرق الرسمية عبر المكاتبات الإدارية، أو الاتصالات الودية لحث هذه المنشآت لتجديد تراخيصها، وكذلك سداد قيمة اشتراكاتهم بالغرفة، حتى لا يتم إلغاء عضويتها وبالتالي سحب تراخيصها السياحي عبر إصدار قرارات من وزيرة السياحية بهذا الأمر نتيجة لمخالفة هذه المنشآت للنصوص القانونية  واللوائح المنظمة لعمل الغرفة، والتراخيص السياحية.

وأضاف رئيس الغرفة، أننا كمجلس إدارة الغرفة  نعمل دائمًا للحفاظ على  حقوق أعضائها من الجمعية العمومية، ولصالح هذه المنشآت، موضحاً أن غير الملتزم  منها، قد تسيء إلى المنشآت الأخرى الملتزمة بتنفيذ القوانين واللوائح، وكذلك اشتراطات وضوابط التراخيص السياحية الممنوحة لها .



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