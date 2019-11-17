شيخ الأزهر يحذر من خطورة هذا الأمر على الأطفال

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تعزيز كرامة الطفل

حذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، من خطورة البيئة الإلكترونية على الأطفال؛ حيث باتت تكشرعن أنيابِها؛ فهي تمكن وحوش الجرائم الجنسية من سهولة الاتصال بضحاياهم من الأطفال، وتشجيعهم على الالتحاق بهم، وقدرتهم على إخفاء هوياتهم، وإنشاء هويات مزيفة تجعل من ملاحقتهم قضائيا دربًا من المستحيلِ؛ ما يضع خصوصية الأسر وكرامة أطفالها في مهب الريح.

وأضاف شيخ الأزهر، في كلمته أمام مؤتمر قمة الأديان تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل" بالفاتيكان، أنه ينبغي أن تراعى في صياغة حقوق الطفل ثوابت الثقافات الأخرى؛ بخاصة الثقافات الشرقية، التي تحفل بالأديان، وتنزلها منزلة عليا من الاحترام والتقديس منذ آلاف السنين.

ودعا شيخ الأزهر، إلى "مؤتمر يناقش هذه القضية، ويأخذ في الاعتبار مبدأ احترام الحضارات، وهو المبدأُ الوحيد الذي يحقق ما نصبو إليه جميعًا من تبادل حضاري متكافئ ومنسجم بين الشرق والغرب".


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