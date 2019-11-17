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بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل

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مايا دياب
مايا دياب

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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها برفقة الفنان حسن الرداد، حيث تظهر وهي ترقص على أغنية "عايم في بحر الغدر".

وظهرت مايا دياب مع النجم حسن الرداد في رقصة كوميدية، وكتبت مايا على الفيديو: "أوقاتي المجنونة مع حسن الرداد"، وذلك خلال كواليس تحضيراتها في أول تجربة مسرحية بالسعودية ضمن موسم الرياض، وتحمل اسم لوكاندة الأوباش.

وتألقت مايا دياب في فستان أسود مجسم مع هاف بوت طويل جلد أسود ، وتسريحة شعر كيرلي.


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