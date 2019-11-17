» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"

17 نوفمبر 2019 - 01:08 م

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعلق وإيمان البعض بالأعمال السحرية في المقابر.

وقال "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "بعض أهالي أسيوط قاموا بإخراج بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية، معقبًا: "يعني مستقبلك متوقف على ملابس الداخلية".

وتابع: "يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزءًا من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة مراتك تطلق، ومحلاتك تقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتى من فنلتك ويعملك عمل".