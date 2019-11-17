الملك سلمان يوجه رسالة لملك المغرب

17 نوفمبر 2019 - 12:18 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ لتهنئته بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده؛ بحسب وكالة واس السعودية.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق أطراد التقدم والازدهار، مشيدًا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

ووجه الأمير محمد بن سلمان: "برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده"، معربًا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك محمد السادس، راجيًا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".