فنانة يهودية اعتنقت الإسلام ودعمت الجيش.. تعرف عليها

17 نوفمبر 2019 - 10:53 ص

تعتبر من أشهر الفنانين اليهود، الذي عاشوا في مصر ودعموا جيشها، هي الفنانة نجوى سالم، والتي تحل ذكرى عيد ميلادها اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر.

ورغم اشتهارها باسم نجوى سالم في الوسط الفني، خلال فترة الخمسينيات والستينيات، لكن اسمها الحقيقي هو نظيرة موسى شحاتة، ولدت يهودية الديانة قبل أن تعتنق الإسلام.

لكن لم تستطع استكمال دراستها، وأنهت علاقتها بالتعليم بعد المرحلة الابتدائية، كما بدأت مشوارها الفني بعد التحاقها بفرقة الريحانى المسرحية.

وكان لها العديد من المواقف الوطنية، ومنها تبرعها بإيرادات إحدى مسرحياتها لدعم الجيش المصري.

كما تكفلت بعلاج الفنان عبد الفتاح القصري بعد تعرضه لوعكة صحية، وتم تكريمها من قبل الرئيس السادات.

شاركت في أكثر من 50 عملاً فنيًا أشهرهم فيلما حسن ومرقص وكوهين، وملك البترول، وتوفيت في 12 مارس عام 1988.